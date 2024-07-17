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Göcek'teki feci kazada 1 çocuk hayatını kaybetti 10 kişi yaralandı

Fethiye yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 çocuk hayatını kaybetti; 10 kişi yaralandı.

IHA17 Temmuz 2024 Çarşamba 17:27 - Güncelleme:
Göcek'teki feci kazada 1 çocuk hayatını kaybetti 10 kişi yaralandı
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Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde bulunan Göcek Tüneli çıkışı kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu Fransız uyruklu 1 çocuk yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Fransız uyruklu N.L. idaresindeki 34 HBK 673 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Göcek Tüneli çıkışında, D.A. yönetimindeki 09 K 6044 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ile 5'i Fransız uyruklu, 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Fethiye ve Dalaman ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Fransız uyruklu 12 yaşındaki E.A.'nın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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