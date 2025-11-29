Göçmen kaçakçıları yakayı ele verdi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-Reyhanlı kara yolunda hafif ticari araç ve otomobili durdurdu.
Araçlardaki 2 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.
Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 2 araç sürücüsünü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.