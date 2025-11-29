İSTANBUL 16°C / 11°C
Güncel

Göçmen kaçakçıları yakayı ele verdi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 'göçmen kaçakçılığı' yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

AA29 Kasım 2025 Cumartesi 15:32 - Güncelleme:
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-Reyhanlı kara yolunda hafif ticari araç ve otomobili durdurdu.

Araçlardaki 2 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 2 araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • hatay
  • göçmen kaçakçılığı
  • operasyon

