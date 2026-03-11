İSTANBUL 15°C / 6°C
Güncel

Göçmen kaçakçılarına göz açtırılmadı: 2 şüpheli gözaltında

Kars'ta polisin 'dur' ihtarına uymayan araçta, 7 düzensiz göçmen yakalandı.

11 Mart 2026 Çarşamba 14:35
Göçmen kaçakçılarına göz açtırılmadı: 2 şüpheli gözaltında
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda şüphe üzerine polis ekiplerince takibe alınan bir araç, çevre yolunda durdurulmak istendi.

Sürücünün "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlaması üzerine kısa süreli kovalamaca yaşandı.

Durdurulan araçta, Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Düzensiz göçmenler ise işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilecek.

  • kars
  • araç
  • düzensiz göçmen

