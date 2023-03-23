İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2023 Perşembe / 2 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0453
  • EURO
    20,7816
  • ALTIN
    1220.1
  • BIST100
    5061.99
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Göçmen kaçakçılarına operasyon! 6 kişi yakalandı
Güncel

Göçmen kaçakçılarına operasyon! 6 kişi yakalandı

Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

AA23 Mart 2023 Perşembe 18:14 - Güncelleme:
Göçmen kaçakçılarına operasyon! 6 kişi yakalandı
ABONE OL

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçışına aracılık ettikleri iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalarda, bazı kişilerin örgütlü olarak yabancı uyruklu kişileri Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçırmak suretiyle haksız kazanç temin ettikleri belirlendi.

Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 7'si çocuk, 4'ü kadın 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda ayrıca tekne motoru, şişme bot, el pompası ve 25 litre benzin ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlem yapıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.