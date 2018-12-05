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Göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 29'a yükseldi

Edirne'de sabaha karşı çok sayıda polisin katılımıyla göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 29'a yükseldi.

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Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü düzensiz göçmenlerin kaçış rotasındaki Edirne'de göçmen kaçakçılığı olaylarını bitirmek için düğmeye bastı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah düzenledikleri operasyonda 28 kişiyi gözaltına almıştı. Devam eden operasyonlarda 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyette işlemleri süren şüpheli sayısı 29'a çıktı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin cep telefonları inceleme altına alındı.

Aralarında FETÖ ve diğer terör örgüt üyelerini yurt dışına kaçırdıkları şüphesiyle gözaltına alınanların yanı sıra firarilerin de bulunduğu öğrenildi.

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