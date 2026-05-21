Göçmen kaçakçılığına darbe: Sürücü cezaevine gönderildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde çalışma yürüttü.

Çalışmalar neticesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir araç takibe alınarak durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde, Suriye uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından deport edildi. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan A.J. (26) isimli şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Şahsın kullandığı araca ayrıca 353 bin 500 lira idari para cezası uygulanırken, araç 120 gün süreyle trafikten men edildi.