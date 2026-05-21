İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2026 Perşembe / 5 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,6207
  • EURO
    53,1014
  • ALTIN
    6622.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Göçmen kaçakçılığına darbe: Sürücü cezaevine gönderildi
Güncel

Göçmen kaçakçılığına darbe: Sürücü cezaevine gönderildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde takibe alınan ve durdurulan minibüsten 15 düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü tutuklanırken 353 bin 500 lira idari para cezası kesilirken araç 120 gün trafikten men edildi.

IHA21 Mayıs 2026 Perşembe 14:16 - Güncelleme:
Göçmen kaçakçılığına darbe: Sürücü cezaevine gönderildi
ABONE OL

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde çalışma yürüttü.

Çalışmalar neticesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir araç takibe alınarak durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde, Suriye uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından deport edildi. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan A.J. (26) isimli şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Şahsın kullandığı araca ayrıca 353 bin 500 lira idari para cezası uygulanırken, araç 120 gün süreyle trafikten men edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

''Kızıma küfür etti'' deyip öldüresiye dövdü: Dehşet anları kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.