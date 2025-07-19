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Göçmen kaçakçılığına geçit yok: Şüpheliler cezaevinde

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 10 şüpheli tutuklandı. Öte yandan Şişli'de düzenlenen operasyonda, farklı ülkelere ait 5 sahte kimlik, 30 sahte pasaport, suçtan elde edildiği değerlendirilen 900 avro ve 300 dolar ele geçirildi.

AA19 Temmuz 2025 Cumartesi 13:15 - Güncelleme:
Göçmen kaçakçılığına geçit yok: Şüpheliler cezaevinde
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İstanbul'da 117 yabancı uyruklunun yakalandığı operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları ve sahte belge hazırladıkları gerekçesiyle yakalanan 10 zanlı tutuklandı.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda, Esenler'de belirlenen 7 adrese ve sınır illerine götürülmek üzere düzensiz göçmenlerin olduğu 3 araca eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 73 düzensiz göçmen yakalandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

SAHTE PASAPORT OPERASYONU

Ekipler, "resmi belgede sahtecilik" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarının deşifre edilip önlenmesine yönelik Şişli ve Fatih'te de operasyon düzenledi.

Şişli'de düzenlenen operasyonda, farklı ülkelere ait 5 sahte kimlik, 30 sahte pasaport, suçtan elde edildiği değerlendirilen 900 avro ve 300 dolar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

İstanbul Havalimanı'nda ise yurt dışından gelen 2 şüphelinin sahte kimlik ibraz etmesi üzerine yapılan aramalarda, 203 farklı ülkeye ait sahte kimlik ele geçirildi.

Çalışmanın devamında kimlikleri temin ettiği belirlenen zanlı, Fatih ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

DÜZENSİZ GÖÇMEN DENETİMLERİ

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Göç İdaresi ve ilçe emniyet müdürlükleri ile koordineli olarak Bakırköy, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerindeki sahil ve plajlarda denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerdeki parmak izi sorgusunda düzensiz göçmen olduğu tespit edilen 44 kişi yakalandı.

Operasyonlarda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı, 117 düzensiz göçmen sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

  • göçmen kaçakçılığı
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