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Göçmen kaçaklarına operasyon

Hatay'da göçmen kaçaklarına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 8'i mahkemece tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA19 Haziran 2021 Cumartesi 09:21 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 09:21
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Yayladağı Jandarma Komutanlığı, ilçede göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen M.A., C.T., M.Ö. Y.Ş., B.K., İ.K., M.Ç., A.Ö., M.K. ve M.U.'yu belirlerdi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama çıkarmasının ardından jandarma ekipleri, salı günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A., C.T., M.Ö., Y.Ş., B.K., İ.K., M.Ç. ve A.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.K. ve M.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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