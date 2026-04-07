7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
Güncel

Göçmenleri bagaja istiflemişler: Kaçakçıların yöntemi pes dedirtti

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik takip ve istihbarat çalışması sonucunda koltukları tamamen boş olan bir yolcu otobüsünün bagaj ve şoför yatağı bölümlerinde 53 düzensiz göçmen yakaladı. Göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu belirlenen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yozgat'ta göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen istihbarat çalışması büyük bir operasyonla sonuçlandı. Kent girişindeki polis uygulama noktasında durdurulan yolcusuz otobüsün bagajından 53 düzensiz göçmen çıkarılırken, kaçakçılık organizatörü olduğu tespit edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

TEKNİK TAKİPLE TESPİT EDİLEN OTOBÜS POLİS NOKTASINDA DURDURULDU

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve İstihbarat şubeleri, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, teknik takip ve analiz çalışması sonucunda göçmen kaçakçılığı yapılacağından şüphelenilen 2 araç ve yolcu otobüsünün Yozgat üzerinden çeşitli illere gideceğini belirledi.

Ekipler, şüpheli araçlar ile koltukları boş olan yolcu otobüsünü kent girişindeki polis uygulama noktasında durdurdu.

BAGAJDA 41, ŞOFÖR YATAĞINDA 12 GÖÇMEN YAKALANDI

Aramada, yolcu otobüsünün bagaj kısmında 41, şoför yatağı kısmında 12 olmak üzere 53 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla Y.K, Y.Ç, M.Y, Y.K, B.Y. ile R.Y. gözaltına alındı.

6 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI, GÖÇMENLER SINIR DIŞI EDİLECEK

Emniyetteki işlemlerinin ardından "organizatör" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

  • göçmen kaçakçılığı
  • Yozgat
  • düzensiz göçmen
  • otobüs bagajı
  • insan kaçakçılığı

