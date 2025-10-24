İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2025 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0633
  • EURO
    48,9267
  • ALTIN
    5526.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Göçmenleri taşıyan tekne battı: Bodrum'da facia
Güncel

Göçmenleri taşıyan tekne battı: Bodrum'da facia

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 7 düzensiz göçmen öldü, 2 kişi kurtarıldı.

AA24 Ekim 2025 Cuma 10:34 - Güncelleme:
Göçmenleri taşıyan tekne battı: Bodrum'da facia
ABONE OL

Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı.

Alınan bilgiye göre, Ortakent açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye 4 Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik dalış timi, Sahil Güvenlik helikopteri ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Çalışmalar sonucu denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.

İlk belirlemelere göre 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışması sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.