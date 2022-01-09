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Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, Mehmet Karayiğit (42), yıkımını yaptığı evde oluşan göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

DHA9 Ocak 2022 Pazar 23:45 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 23:46
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Olay, akşam saatlerinde Çobanpınar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Halim Yılmaz, uzun süredir kullanılmayan kerpiç evin yıkımına karar verdi. Yılmaz, kararının ardından evin yıkımı için Mehmet Karayiğit ile anlaştı. Tek katlı evin yıkım çalışmaları sırasında bir anda göçün oluştu. Tavan kısmı çöken evde göçük altında kalan Mehmet Karayiğit'i fark edenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla köye gelen AFAD ve itfaiye ekipleri göçük altında kalan Mehmet Karayiğit'i çıkartarak ambulansla Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Karayiğit, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karayiğit'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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