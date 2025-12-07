İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2025 Pazar / 17 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 21. gününde
Güncel

Göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 21. gününde

Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 21 gündür devam ediyor.

AA7 Aralık 2025 Pazar 15:36 - Güncelleme:
Göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 21. gününde
ABONE OL

Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmaları sürüyor.

Madende 5 farklı noktada devam eden arama çalışmalarına, Sivas ve Erzincan'dan AFAD ekipleri, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ve UMKE'den 8 araç, 39 personel ve kadavra arama köpeği katılıyor.

Zaman zaman toprak kaymalarının yaşandığı bölgede, çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

  • arama çalışmaları
  • maden göçüğü
  • Divriği

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.