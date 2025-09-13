İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2025 Cumartesi / 21 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,397
  • EURO
    48,6344
  • ALTIN
    4845.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Göçükte zamanla yarış sürüyor! Bir işçi kurtarıldı
Güncel

Göçükte zamanla yarış sürüyor! Bir işçi kurtarıldı

Denizli'de dün meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiden biri, ekiplerin çalışması sonucunda kurtarıldı. Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu işçilerin durumu hakkında yaptığı açıklamada 'Şu an için sağlıklarında kötüye giden bir durum yok. Bir arkadaşımız diz altına, diğer arkadaşımız ise beline kadar gömülü vaziyette. İnşallah kısa sürede arkadaşları çıkarmayı umut ediyoruz.' demişti.

AA13 Eylül 2025 Cumartesi 12:10 - Güncelleme:
Göçükte zamanla yarış sürüyor! Bir işçi kurtarıldı
ABONE OL

Denizli'nin Acıpayam İlçesi Karaismailler Mahallesi'ndeki özel bir krom madeninde mahsur kalan işçilerden Ömer Duran, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yaklaşık 25 saat sonra kurtarıldı.

Ekiplerin diğer işçi Hüseyin Turan'ı kurtarma çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmalara maden işçileri de destek veriyor.

Olay yerine gelen Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun çalışmaları yerinde takip ediyor.

- OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, AA muhabirine, diğer işçiyi kurtarma çalışmasının sürdüğünü söyledi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini dile getiren Cankaloğlu, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza soruşturmanın akabinde zaten gerekli kapatma cezasıyla birlikte olay yerinde inceleme, denetleme faaliyetleri devam edecek." dedi.

Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağında dün göçük meydana gelmiş, olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

  • maden göçüğü
  • mahsur kalan işçi
  • denizli maden kazası
  • göçük
  • maden işçis

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.