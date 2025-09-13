Göçükte zamanla yarış sürüyor! Bir işçi kurtarıldı

Denizli'nin Acıpayam İlçesi Karaismailler Mahallesi'ndeki özel bir krom madeninde mahsur kalan işçilerden Ömer Duran, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yaklaşık 25 saat sonra kurtarıldı.

Ekiplerin diğer işçi Hüseyin Turan'ı kurtarma çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmalara maden işçileri de destek veriyor.

Olay yerine gelen Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun çalışmaları yerinde takip ediyor.

- OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, AA muhabirine, diğer işçiyi kurtarma çalışmasının sürdüğünü söyledi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini dile getiren Cankaloğlu, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza soruşturmanın akabinde zaten gerekli kapatma cezasıyla birlikte olay yerinde inceleme, denetleme faaliyetleri devam edecek." dedi.

Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağında dün göçük meydana gelmiş, olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.