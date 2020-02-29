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Güncel

Göğsünden vurulup yola atılan genç kadın hayatını kaybetti

Bursa'da göğsünden vurularak taksiden yola atılan genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla alâkalı genç kadını taksiden yola atan boşanma aşamasındaki kocası gözaltına alındı.

İHA29 Şubat 2020 Cumartesi13:17 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 14:37

Olay, Nilüfer’e bağlı Çalı Mahallesi Çalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, ticarî plakalı taksiden yola bir kadının atıldığını gören vatandaşlar polise ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan genç kadının tabanca ile göğsünden tek kurşunla vurulduğu belirlendi. İsminin Elif A. olduğu öğrenilen 25 yaşındaki kadın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KADINI VURAN KOCASI ÇIKTI

Öte yandan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kavşaktaki güvenlik kameraları ile MOBESE kameralarını inceledi. Ticarî taksinin plakasını bulan ekipler, taksici ve aileden aldıkları ifadeler doğrultusunda, şüphelinin genç kadının boşanma aşamasındaki kocası Hüseyin Ömer A. olduğunu tespit etti. Şüpheli gözaltına alındı. Elif A. ile Hüseyin Ömer A.’nın ayrı yaşadıkları ve boşanma sürecinde oldukları öğrenildi. Ticarî taksiye binerek Elif A.’nın yanına konuşmak için giden Hüseyin Ömer A’nın, araç içerisinde silahını ateşlediği belirtildi.

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