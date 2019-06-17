Göğüs göğse imha ettiler

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yurt içinde ve dışında teröristlere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Dün kahraman Mehmetçikler iki ayrı operasyonda 15 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlara bir asker ise şehit düştü.

TERÖRİSTLERE CEHENNEM OLDU

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komandolar, bir ayı aşkın izlerini sürdükleri terör örgütü PKK’lılarla sıcak temas sağladı. ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe’ adı verilen operasyonda güvenlik güçleri, çıkan çatışmada Cehennem Deresi’ni teröristlere mezar yaptı. Göğüs göğse vatan savunması yapan kahraman Mehmetçikler 8 teröristi öldürdü. Çatışmada yaralanan 1 asker ise bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Asker Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı asker, burada yapılan tüm müdahaleye karşın şehit oldu. Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonun devam ettiği belirtildi.

BİR PENÇE 7 ÖLÜ

Türkiye’nin güvenliğini sınır ötesinden itibaren koruyan TSK, bu kapsamda operasyonlarını karadan ve havadan aralıksız sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) IRAK’ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâta ilişkin yaptığı açıklamada “Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 PKK´lı bölücü terörist etkisiz hâle getirildi” ifadelerini kullandı.

Listelere çizik

İdil kırsalında etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin terörden arananlar listesindeki 600 bin TL ödülle ‘turuncu’ kategoride yer alan ‘Sarya’ kod adlı Emine Toy, diğerinin ise 300 bin TL ödülle ‘gri’ kategorideki ‘Baran’ kod adlı Yılmaz Begiç olduğu açıklandı. Teröristlerin üzerinde kalaşnikof, AKS 74U tüfeği, M-16 tüfeği, 2 tabanca ve 2 el bombası bulundu.