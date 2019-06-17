31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Göğüs göğse imha ettiler

Şırnak’ta izleri sürülen teröristlerle sıcak temas sağlandı. Mehmetçik göğüs göğse çarpışmada biri turuncu diğer gri kategorideki 8 PKK’lıyı etkisiz hale getirdi. Türk jetleri de Metina ve Kandil’e bomba yağdırdı: 7 ölü

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yurt içinde ve dışında teröristlere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Dün kahraman Mehmetçikler iki ayrı operasyonda 15 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlara bir asker ise şehit düştü. 

TERÖRİSTLERE CEHENNEM OLDU 

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komandolar, bir ayı aşkın izlerini sürdükleri terör örgütü PKK’lılarla sıcak temas sağladı. ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe’ adı verilen operasyonda güvenlik güçleri, çıkan çatışmada Cehennem Deresi’ni teröristlere mezar yaptı. Göğüs göğse vatan savunması yapan kahraman Mehmetçikler 8 teröristi öldürdü. Çatışmada yaralanan 1 asker ise bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Asker Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı asker, burada yapılan tüm müdahaleye karşın şehit oldu. Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonun devam ettiği belirtildi. 

BİR PENÇE 7 ÖLÜ 

Türkiye’nin güvenliğini sınır ötesinden itibaren koruyan TSK, bu kapsamda operasyonlarını karadan ve havadan aralıksız sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) IRAK’ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâta ilişkin yaptığı açıklamada “Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 PKK´lı bölücü terörist etkisiz hâle getirildi” ifadelerini kullandı. 

Listelere çizik

İdil kırsalında etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin terörden arananlar listesindeki 600 bin TL ödülle ‘turuncu’ kategoride yer alan ‘Sarya’ kod adlı Emine Toy, diğerinin ise 300 bin TL ödülle ‘gri’ kategorideki ‘Baran’ kod adlı Yılmaz Begiç olduğu açıklandı. Teröristlerin üzerinde kalaşnikof, AKS 74U tüfeği, M-16 tüfeği, 2 tabanca ve 2 el bombası bulundu.

Tim komutanı kahramandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Yaklaşık bir ayı aşkın sürede 100’ün üzerinde teröristi ölü olarak ele geçirdi kahramanlarımız. Yılbaşından şu ana kadar 49 üst düzey terörist ele geçirildi” dedi. İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak’ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin “Evlatlarımız bugün büyük bir başarının altına imza attılar. Sabahın erken vaktinde 8 teröristi ölü olarak ele geçirdiler. Göğüs göğse bir mücadeleydi. Uzun zamandır da takip ediyorlardı. Bir evladımız da ağır yaralandı. Biraz önce hastaneye intikal ettirdiler. Ancak maalesef kurtaramadık. Büyük kahramandı. Oradaki tim komutanımızdı. 

ACI HABER ULAŞTI

Şırnak’ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran’ın, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. Oğullarının şehadet haberini alan anne Yeter ve baba Hayrullah Evran, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin, evli ve iki çocuğu olduğu bildirildi. Şehit Evran’ın, bir süre önce tayininin çıktığı ve yaklaşık bir ay sonra Ankara’da göreve başlayacağı belirtildi.

İmamoğlu ´basit´ dedim dedi... Binali Yıldırım´dan çok çarpıcı sözler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'BYvsEİ' hashtag'i sosyal medyayı salladı

'BYvsEİ' hashtag'i sosyal medyayı salladı

Çipras'tan Doğu Akdeniz'e ilişkin yaptırım tehdidi

Çipras'tan Doğu Akdeniz'e ilişkin yaptırım tehdidi

Üniversite sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayınlandı

Üniversite sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayınlandı

S. Arabistan ve ABD'den Basra Körfezi'nde gövde gösterisi

S. Arabistan ve ABD'den Basra Körfezi'nde gövde gösterisi

İmamoğlu 'basit' dedim dedi... Binali Yıldırım'dan çok çarpıcı sözler

İmamoğlu 'basit' dedim dedi... Binali Yıldırım'dan çok çarpıcı sözler

CHP'nin adayı İmamoğlu CHP'nin engel olduğu bursu vaat etti

CHP'nin adayı İmamoğlu CHP'nin engel olduğu bursu vaat etti

Seçim neden yenilendi? Binali Yıldırım anlattı

Seçim neden yenilendi? Binali Yıldırım anlattı

FETÖ yanıtının ardından Ekrem İmamoğlu'nun eski tweetleri sosyal medyanın dilinde

FETÖ yanıtının ardından Ekrem İmamoğlu'nun eski tweetleri sosyal medyanın dilinde
 

POPÜLER HABERLER

İmamoğlu ´basit´ dedim dedi... Binali Yıldırım´dan çok çarpıcı sözler

İmamoğlu ´basit´ dedim dedi... Binali Yıldırım´dan çok çarpıcı sözler

Polis saniyeler kala yetişti

Polis saniyeler kala yetişti

Trump'tan ilginç 'uzaylı' açıklaması: Bir defa bilgilendirme yapıldı

Trump'tan ilginç 'uzaylı' açıklaması: Bir defa bilgilendirme yapıldı

Belgeselleri aratmadı... Öyle bir yerde çekildi ki...

Belgeselleri aratmadı... Öyle bir yerde çekildi ki...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA