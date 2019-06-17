Göğüs göğse imha ettiler
Şırnak’ta izleri sürülen teröristlerle sıcak temas sağlandı. Mehmetçik göğüs göğse çarpışmada biri turuncu diğer gri kategorideki 8 PKK’lıyı etkisiz hale getirdi. Türk jetleri de Metina ve Kandil’e bomba yağdırdı: 7 ölü
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yurt içinde ve dışında teröristlere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Dün kahraman Mehmetçikler iki ayrı operasyonda 15 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlara bir asker ise şehit düştü.
TERÖRİSTLERE CEHENNEM OLDU
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komandolar, bir ayı aşkın izlerini sürdükleri terör örgütü PKK’lılarla sıcak temas sağladı. ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe’ adı verilen operasyonda güvenlik güçleri, çıkan çatışmada Cehennem Deresi’ni teröristlere mezar yaptı. Göğüs göğse vatan savunması yapan kahraman Mehmetçikler 8 teröristi öldürdü. Çatışmada yaralanan 1 asker ise bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Asker Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı asker, burada yapılan tüm müdahaleye karşın şehit oldu. Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonun devam ettiği belirtildi.
BİR PENÇE 7 ÖLÜ
Türkiye’nin güvenliğini sınır ötesinden itibaren koruyan TSK, bu kapsamda operasyonlarını karadan ve havadan aralıksız sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) IRAK’ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâta ilişkin yaptığı açıklamada “Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 PKK´lı bölücü terörist etkisiz hâle getirildi” ifadelerini kullandı.
Listelere çizik
İdil kırsalında etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin terörden arananlar listesindeki 600 bin TL ödülle ‘turuncu’ kategoride yer alan ‘Sarya’ kod adlı Emine Toy, diğerinin ise 300 bin TL ödülle ‘gri’ kategorideki ‘Baran’ kod adlı Yılmaz Begiç olduğu açıklandı. Teröristlerin üzerinde kalaşnikof, AKS 74U tüfeği, M-16 tüfeği, 2 tabanca ve 2 el bombası bulundu.
Tim komutanı kahramandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Yaklaşık bir ayı aşkın sürede 100’ün üzerinde teröristi ölü olarak ele geçirdi kahramanlarımız. Yılbaşından şu ana kadar 49 üst düzey terörist ele geçirildi” dedi. İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak’ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin “Evlatlarımız bugün büyük bir başarının altına imza attılar. Sabahın erken vaktinde 8 teröristi ölü olarak ele geçirdiler. Göğüs göğse bir mücadeleydi. Uzun zamandır da takip ediyorlardı. Bir evladımız da ağır yaralandı. Biraz önce hastaneye intikal ettirdiler. Ancak maalesef kurtaramadık. Büyük kahramandı. Oradaki tim komutanımızdı.
ACI HABER ULAŞTI
Şırnak’ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran’ın, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. Oğullarının şehadet haberini alan anne Yeter ve baba Hayrullah Evran, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin, evli ve iki çocuğu olduğu bildirildi. Şehit Evran’ın, bir süre önce tayininin çıktığı ve yaklaşık bir ay sonra Ankara’da göreve başlayacağı belirtildi.
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