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Göğüs kabartan anlar! Azerbaycan ordusu, Hankendi'ye Türk bayrağıyla girdi

Azerbaycan'ın Ermenistan işgaline karşı yürüttüğü antiterör operasyonunun ardından elde ettiği Karabağ zaferinin yankıları devam ediyor. 30 yıllık Ermeni işgalinin ardından kavuştuğu Karabağ'a giren Azerbaycan ordusu, Hankendi'ye Türk bayrağıyla girdi.

1 Ekim 2023 Pazar 09:32 - Güncelleme:
Göğüs kabartan anlar! Azerbaycan ordusu, Hankendi'ye Türk bayrağıyla girdi

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Ermeni işgalin karşı yürüttüğü antiterör operasyonundan zaferle çıkan Azerbaycan, Karabağ'ı geri aldı. Resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olan Karabağ'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla başlatılan antiterör operasyonundan zaferle çıkan Azerbaycan ordusu, Hankendi'ye girdi.

GÖĞÜS KABARTAN ANLAR

Ermenistan'ın geri adımıyla ateşkes ilan edilmesinin ardından topraklarını geri kazanan Azerbaycan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in zafer ilan etmesinin ardından Karabağ Hankendi'ye Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla girdi. Azerbaycan'ın zaferinde yardımlarını esirgemeyen Türkiye'ye bir teşekkür niteliğinde gerçekleşen olayda Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşliği bir kez daha gözler önüne serildi. Öte yandan Ermeni askerlerinin Kelbecer'de Azerbaycan ordusunun mevzilerine keskin nişancı tüfeğiyle açtığı ateş sonrası Vüsal Orucov isimli asker şehit oldu. Azerbaycan ordusunun Karabağ'da gerçekleştirdiği antiterör operasyonunda 192 şehit verdiği açıklandı.

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