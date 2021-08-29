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Güncel

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarına yoğunluk nedeniyle yarın için 28 ek sefer konuldu

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Gökçeada ve Bozcaada güzergahları için ilave 28 feribot seferi düzenleyecek.

AA29 Ağustos 2021 Pazar 17:11 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 17:11
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Firmadan yapılan açıklamada, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra ilave seferler konulduğu bildirildi.

Açıklamada, Kabatepe'den Gökçeada'ya 00.00, 04.00, 08.00, 12.00, 16.00 ve 20.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 02.00, 06.00, 10.00, 14.00, 18.00 ve 22.00 saatlerinde ek seferler yapılacağı belirtildi.

Diğer hatta ise Geyikli'den Bozcaada'ya 01.00, 01.30, 05.00, 05.45, 06.30, 20.15, 23.00 ve 23.55, Bozcaada'dan Geyikli'ye 00.30, 01.00, 02.00, 05.00, 06.00, 06.30, 19.30 ve 23.00'da ek seferler gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinden ulaşılabildiği duyuruldu.

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