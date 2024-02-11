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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale'de Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın için planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

DHA11 Şubat 2024 Pazar 17:19 - Güncelleme:
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
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Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00 seferleri, Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00 seferleri iptal edildi. Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00, 17.00, 22.00 seferleri, Kabatepe'den ise saat 09.00, 13.00, 19.00 seferleri yapılamayacak.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ İLE METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de fırtına ve sağanak uyarısında bulundu. Açıklamada, il genelinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kıyılarda 80 km/saat) esmesinin beklendiği belirtildi. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu. Öte yandan gece saatlerinden itibaren kent genelinde ve yarın öğle saatlerinde kentin güneydoğusunda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği de bildirildi. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da halkın dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamadai "Son değerlendirmelere göre; 11 Şubat 2024 Pazar günü gece saatlerinden sonra Çanakkale il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), 12 Şubat 2024 tarihinde öğleden sonra Çanakkale'nin güneydoğusunda (Bayramiç, Yenice) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı, rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kıyılarda 80 km/saat) esmesi beklendiğinden kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları önemle rica olunur" denildi.

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