Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal

DHA 31 Mart 2021 Çarşamba 10:40 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 10:40

Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızı 75 kilometreyi bulan poyraz fırtınası nedeniyle Çanakkale'de deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, olumsuz hava şartları nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında bugünkü feribot seferlerinin tümümün iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale Boğaz hattında ise, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri şuan için aksamadan devam ediyor.