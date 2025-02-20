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Gökçeada'da zamanla yarış! Askeri helikopter havalandı

Gökçeada'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan feribot seferleri dolayısıyla bir hastanın Çanakkale'ye sevki askeri helikopterle gerçekleştirildi.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 14:17 - Güncelleme:
Gökçeada'da zamanla yarış! Askeri helikopter havalandı
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Kuzey Ege'de etkili olan fırtına Gökçeada'da yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gökçeada Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran ve ileri tedavi gerektiren bir hasta, feribot seferlerinin yapılamamasından dolayı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne askeri helikopterle sevk edildi.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği komuta kontrol merkezi koordinasyonunda gerçekleşen sevk işlemi, nöbetçi UMKE ekibi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Hastamızın sevk sürecinde desteğini esirgemeyen tüm kurumlarımıza teşekkür eder, hastamıza acil şifalar dileriz." denildi.

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