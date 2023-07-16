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16 saatlik mücadele sonu verdi! Gökçeada'daki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. 16 saat süren mücadelede gece görüş özelliğine sahip helikopterler de kullanıldı.

AA16 Temmuz 2023 Pazar 09:42 - Güncelleme:
16 saatlik mücadele sonu verdi! Gökçeada'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Dereköy köyündeki Marmaros mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 16.10'da yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, ihbar üzerine 9 yangın söndürme helikopteri, 4 uçak, 19 arazöz, 2 dozer, 4 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve yaklaşık 100 personel ile Gökçeada Belediyesine bağlı ekipler müdahale etti.

GECE GÖRÜŞ ÖZELLİĞİNE SAHİP HELİKOPTERLER KULLANILDI

Ekip sayısının artırılması için diğer bölgelerden gelen araçlar GESTAŞ AŞ'nin ek seferi ile adaya ulaştırılırken havanın kararmasıyla yangına gece görüş özelliğine sahip helikopterler müdahaleye devam etti.

110 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu 16 saatte kontrol altına alınan yangında, 15 hektar orman, 35 hektar mera ve 60 hektar bozuk arazi olmak üzere toplam 110 hektar alan zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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