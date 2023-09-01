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Gökçek'ten Kılıçdaroğlu ve Yavaş'a manidar TEKNOFEST daveti: Eşek heykeli dikmeye benzemez

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, SİHA ve İHA'ları hazmedemeyen Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu'na TEKNOFEST Ankara için dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu'na seslenen Gökçek, 'PKK terör örgütünün desteklediği Kılıçdaroğlu, Ankara'da TEKNOFEST var. Çekirdek çıtlayan eşek heykeli yapmaya benzemez. Gel de buraları bir gez.' dedi. Öte yandan Mansur Yavaş'a çağrıda bulunan Gökçek, 'Hani seçimlerden önce İHA'lar, SİHA'lar bir daha konuşulmayacak demiştin biz konuşmaya devam ediyoruz. Seni de buraya bekliyoruz.' diye paylaşımda bulundu.

1 Eylül 2023 Cuma 11:52 - Güncelleme:
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu ve Yavaş'a manidar TEKNOFEST daveti: Eşek heykeli dikmeye benzemez
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Havacılık, uzay ve teknoloji tutkunlarını Ankara'da buluşturan TEKNOFEST, 3'üncü gününde de yarışmalar, etkinlikler ve hava gösterileriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yoğun katılımın gerçekleştiği festival tüm hızıyla devam ederken AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Gökçek, yaptığı paylaşımlarla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı TEKNOFEST'e davet etti.

"EŞEK HEYKELİ YAPMAYA BENZEMEZ"

İlk paylaşımında Kılıçdaroğlu'na seslenen Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

"PKK terör örgütünün desteklediği Kılıçdaroğlu, Ankara'da TEKNOFEST var. Çekirdek çıtlayan eşek heykeli yapmaya benzemez. Gel de buraları bir gez, bak millet sana neler diyecek."

"İHA'LAR SİHA'LAR BİR DAHA KONUŞULMAYACAK DEMİŞTİN"

Gökçek bir diğer paylaşımında ise şu sözlerle Yavaş'a seslendi:

'Mansur Yavaş, seni TEKNOFEST'e davet ediyoruz. Hani seçimlerden önce İHA'lar, SİHA'lar bir daha konuşulmayacak demiştin biz konuşmaya devam ediyoruz. Seni de buraya bekliyoruz'
  • Osman Gökçek Teknofest Ankara SİHA
  • PKK Kılıçdaroğlu İHA
  • Mansur Yavaş Seçimler TEKNOFEST

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