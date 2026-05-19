Gökhan Böcek'ten Özel ve Ağbaba ifşası! ''200 bin dolar verdim''

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Muhittin Böcek'in etkin pişmanlıktan faydalanan oğlu Gökhan Böcek, ifadesinde 2023'teki CHP kurultayı öncesi verdiği 1 milyon euro'nun dışında yaşanan para trafiğini anlattı. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Böcek, 27 Şubat 2024'te Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı Antalya'daki lansmanda Veli Ağbaba'nın yönlendirmesiyle kimliğini bilmediği şahsa, belediye aracında poşet içinde 200 bin dolar verdiğini söyledi. Böcek, bu sırada şoförler Yusuf veya Onur Nasuh'un da bulunduğunu kaydetti.

HTS KAYITLARI İNCELENSİN

Ağbaba'nın 1 milyon euro ve 200 bin dolar olmak üzere iki talepte bulunduğunu öne süren Böcek, Ağbaba'nın 'bu şahsı tanımıyorum' sözlerine de; "Doğrudan iletişimim mevcut. Genel Merkeze para teslim etmeye gittiğimde, onun talimatıyla güvenlik aramasından geçmedim ancak HTS kayıtlarına bakılırsa orada bulunduğum anlaşılacaktır" yanıtını verdi.

