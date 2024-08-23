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  • Gökhan Çıra ''çocuklu paylaşımı'' nedeniyle ifade verecek
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Gökhan Çıra ''çocuklu paylaşımı'' nedeniyle ifade verecek

Eski futbolcu Gökhan Çıra'nın, 2 yaşındaki çocukla yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle savcılıkça ifadesinin alınmasına karar verildi.

AA23 Ağustos 2024 Cuma 09:50 - Güncelleme:
Gökhan Çıra ''çocuklu paylaşımı'' nedeniyle ifade verecek
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S.S.Ç isimli çocuğun sosyal medyada paylaşılan fotoğrafının tepki çekmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak soruşturma başlatılmasını ve çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesini talep etti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca bu talep doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Gökhan Çıra'nın "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan ifadesinin alınmasına karar verildi.

Soruşturmada, mağdur çocuk S.S.Ç. hakkında alınan raporda, evde bakımını yapan kişilerce bakımına devam edilmesi gerektiği kaydedildi.

Mağdur çocuğun durumu ve gelişimine uygun düşecek şekilde çocuk mahkemesinden danışmanlık tedbiri istenmesine karar verilirken, Gökhan Çıra'nın bir süreliğine uzaklaştırılmasının da aile mahkemesinden talep edileceği belirtildi.

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