Gökova Körfezi'nin rengi kahverengiye döndü





Kentte 5 gün etkili olan sağanağın ardından sıcak havayı fırsat bilenler güneşlenmek için Akyaka ile Akçapınar plajına gitti.

Dağlardan ve yağmur suyu kanallarından akan çamurlu su, Kadın Azmağı Deresi'ni kapladı.

Buradan akan çamurlu su, denizin yüzeyini kahverengiye dönüştürdü.

Bazı vatandaşlar bu durumu görüntülemek için tur tekneleri ile Gökova Körfezi'ne açıldı.

Bazıları da Akçapınar sahilinde oluşan çamurlu suda balık tutmaya çalıştı. Bölgeye gelen bazı vatandaşlar ise plaj kısmında denize girdi.