14 Şubat 2026 Cumartesi / 27 Saban 1447
Güncel

Gökova Körfezi'nin rengi kahverengiye döndü

Muğla'da etkili olan sağanak nedeniyle dağlardan ve yağmur suyu kanallarından akan çamurlu su, Gökova Körfezi'nin renginin değişmesine neden oldu.

14 Şubat 2026 Cumartesi 17:50
Gökova Körfezi'nin rengi kahverengiye döndü
Kentte 5 gün etkili olan sağanağın ardından sıcak havayı fırsat bilenler güneşlenmek için Akyaka ile Akçapınar plajına gitti.

Dağlardan ve yağmur suyu kanallarından akan çamurlu su, Kadın Azmağı Deresi'ni kapladı.

Buradan akan çamurlu su, denizin yüzeyini kahverengiye dönüştürdü.

Bazı vatandaşlar bu durumu görüntülemek için tur tekneleri ile Gökova Körfezi'ne açıldı.

Bazıları da Akçapınar sahilinde oluşan çamurlu suda balık tutmaya çalıştı. Bölgeye gelen bazı vatandaşlar ise plaj kısmında denize girdi.

