Göksu: İBB yönetimi T3 Vakfı'nı bırakıp terör destekli DİAYDER'le iş birliği yaptı!

2 Ocak 2022 Pazar 23:24 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 23:24

AK Parti İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İBB'deki terör iltisaklı personeller hakkında konuşan Göksu, "100 kişi alıyorsak 35 CHP, 15 İYİ Parti, 15 diğerleri 20-25'de İBB kariyer üzerinden gidiyor, süreç böyle işliyor." açıklamasında bulundu.

18 Ekim 2020 yılında CHP'nin yaptığı 'değerlendirme toplantısının' tüm olayı özetlediğini ifade eden Göksu, sunucu ve konuklara, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı'nın CHP grubuyla yaptığı 'personel alım koşulları' konuşmasını izletti.

'NEREDE LİYAKAT?'

Videonun devamında CHP'lilerin 'iyi kadrolaşamadıkları için' itiraz ettiğini vurgulayan Göksu, "CHP'li yönetici bir konuşma yapıyor. 'Biz İBB'ye personel alırken böyle yapıyoruz' diyor. 'Yüzde 35 CHP'den alıyoruz, yüzde 15 İYİ Parti'den alıyoruz, yüzde 15 de diğer adını söyleyemediklerimizden alıyoruz' diyor. Bütün şey 'diğer' kısmında başlıyor. Adını söylemekten çekindikleri, imtina ettikleri. Ekrem İmamoğlu, her fırsatta 'liyakat geldi, mülakat geldi İstanbul'a' diyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MEB'in kapısına giderek liyakat arıyor dedi değil mi? İBB CHP'nin aynası değil mi? Nerede liyakat" ifadelerini kullandı.

"LGBT MÜDÜRLÜĞÜ KURMAK İSTİYORLAR"

Göksu ayrıca, İBB yönetiminin LGBT müdürlüğü kurulması yönünde çalışmalar yaptığını açıkladı. CHP'nin LGBT meselesini çok sevdiğini belirten Göksu, "İBB meclisine sürekli LGBT ile ilgili şeyler getiriyor. Bunlara 'Hayır' diyoruz." diye konuştu.