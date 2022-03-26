A Haber'de yayınlanan programa katılan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Göksu'nun açıklamaları şöyle:

İSTANBUL'UN BÜYÜK BİR KENT OLDUĞUNU 3 YIL SONRA GÖRDÜ

Seçmen günü geldiğinde neyi yapıp yapmadığınızı size sorar. Koskoca İstanbul'un belediye başkanı İstanbul'un büyük bir kent olduğunu anlamış. Ne diyor geçen? İstanbul büyük bir kentmiş diyor. Bunu 3 yıl sonra söylüyor.

İMAMOĞLU SİYASAL KURGU PEŞİNDE

İmamoğlu siyasal kurgu peşinde. O İstanbul'u kendi kariyer planlaması için kullanıyor. Sponsor ve kariyer merkezi olarak görüyor. İBB'yi sponsorluk ve reklam ajansı olarak görüyor.

ANKARA'DAN OLUMLU SİNYALLER GELMEDİ HERHALDE

Ona Ankara'dan herhalde sinyaller olumlu gelmedi. Bir anda İstanbul'a döndü. 3 yıldır yönetiyor bu şehri. İstanbul yönetim kuraklığı yaşıyor. İstanbul problem körlüğü yaşıyor.

İSTANBUL'DA 3 YILDA İYİYE GİDEN BİR ŞEY VAR MI?

İstanbul'da 3 yıldır ne oldu? Bir; İstanbul müthiş bir yönetim kuraklığı yaşıyor şuan. 2; problem körlüğü yaşıyor. 3; siyasi intihalcilik yaşıyor. 4; algı ve manipülasyonla bir guguk siyaseti yaşıyor.

İstanbul'da eskiden yanlış veya eksik olduğunu düşündükleri bir şeyden iyiye giden düzelen bir tane şey söyleyebilirler mi?

2018 yılında trafik yoğunluğu açısından dünyada sekizinciydik şimdi birinciyiz. Peki yönetime gelir gelmez İmamoğlu ne demişti: İstanbul'da ulaşımı sorun olmaktan çıkartacağız.

YÜZDE 80 SU ZAMMI TEKLİFİYLE GELDİ

Herkesin sözünü tutması güzeldir ancak bir siyasetçinin sözünü tutması en güzeldir. Çünkü o toplumda bir rol modellik görevi üstlenir. Bir ay sonraki genel kurulda ne yaptı. Yüzde 80 su zammı teklifiyle geldi.