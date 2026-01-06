Göksu Nehri'ni kirleten işletmeye çevre cezası

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mersin'in Silifke ve Mut ilçelerinden geçen Göksu Nehri'nin yer yer siyaha dönmesi, koku ve köpüklenmesi üzerine Bakanlık il müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi.

Kirliliğin zeytin hasadıyla zeytinyağı üretim/prina işleme fabrikalarından kaynaklanmış olabileceğinin değerlendirildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"29 Aralık'ta Göksu Nehri ve çevresinde yer alan zeytinyağı üretim ve prina işleme tesislerinde yapılan incelemede, Mut ilçesinde bulunan bir Prina İşleme Tesisi'nde 'karasu lagünü' olarak adlandırılan alanda toplanan zeytin atığı suyun Göksu Nehri'ne aktığı tespit edildi. Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki kirlilik nedeniyle Çevre Kanunu gereği 2 katı ceza uygulandı. İşletmeye toplam 1 milyon 337 bin lira ceza verildi. Sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak."