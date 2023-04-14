İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyenin 2022 yılı faaliyet raporu tartışıldı.

İBB Meclisi nisan ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2022 yılı faaliyet raporunu sunmasının ardından Mecliste grubu bulunan siyasi partiler, raporla ilgili görüşlerini dile getirdi.

- "CHP'NİN OLDUĞU YERDE LİYAKAT MI OLUR, ADALET Mİ OLUR?"

Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, ''İmamoğlu'nun, konuşmasını yaptıktan sonra meclis toplantısından kaçtığını'' söyledi.

CHP ve İYİ Parti sıralarından atılan laflar nedeniyle konuşması sık sık kesilen Göksu, İmamoğlu'nu eleştirerek, "İBB Başkanı halk tarafından denetlenen, şeffaf bir belediyecilikten bahsetti. Sevsinler sizin şeffaflığınızı... Siz bu meclisin seçtiği komisyon üyelerinin, komisyon başkanlarının bile sorularına cevap vermiyorsunuz. Hangi şeffaflıktan bahsediyorsunuz?" dedi.

"Partizanca bölüşüm oranları" yazılı afişle konuşmasına devam eden Göksu, İBB'ye işe alımların liyakate dayalı olmadığını söyledi.

Göksu, "Ne diyor öbür koalisyon ortağı, 'Bana arka kapıda söz verdiklerinizi niye dış kapıda söylemiyorsunuz.' diyor. Yüzde 15 de oradan alıyorlarmış. Sonra diyecek ki liyakat. Hadi oradan be, CHP'nin olduğu yerde liyakat mı olur, adalet mi olur? Bu zamanın ruhuna aykırı." diye konuştu.

CHP sıralarından "Cami sattınız" şeklinde laf atılması üzerine sinirlenen Göksu, "Haddini bileceksin, hadsiz... Biz cami satmayız, cami yaparız. Siz cami yıkarsınız." diye cevap verdi.

Tartışmanın büyümesi üzerine salondaki meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Meclis Başkanvekili Okul, gerginlik üzerine oturuma kısa bir ara verdi.

Tarafların sakinleşmesinin ardından konuşmasına devam eden Göksu, İmamoğlu'nun sunumunda İstanbul ile ilgili olmayan siyasi konulara girdiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Şimdi bu topraklarda bir tane dikili ağacı olmayan CHP'nin siyaset adına söyleyecekleri var da benim olmaz mı diye düşündüm. 14 Mayıs seçimlerini de dikkate alarak özellikle bu meclisten sevgili gençlere İstanbul'un ve Türkiye'nin siyasal panoramasını ortaya koyacak birkaç değerlendirmede bulunmak istiyorum. Birilerinin, 20 yıllık AK Parti iktidarını ve yakın siyasi tarihimizi sadece bugünkü market raflarındaki etiketler üzerinden okumaya ve soğan fiyatları üzerinden anlatmaya çalışmaları, onların siyasi acziyetinden başka bir şey ifade etmiyor. Çünkü bu milletin feraseti, soğan siyasetçilerinin vizyonundan fersah fersah ileridedir."

AK Parti'nin 20 yıldır Türkiye'nin en büyük partisi olduğunu belirten Göksu, "Türkiye'de tüm insanlar, 'Yaparsa AK Parti, Tayyip Erdoğan yapar.' diyorsa, bu durum sizin AK Parti'yi anlamamanızdan kaynaklanıyor. Biz 20 yıldır bu ülkede her şeyi nakış nakış örerken, siyasi mücadelemize büyüyerek devam ederken siz niye yerinizde sayıyorsunuz bir düşünün.'' dedi.

Göksu, 28 Şubat sürecine işaret ederek, ''Ekonomi allak bulmak olmuş. Ülke bir felaketin eşiğine gelmiş. Böyle bir dönemde 2002'de Türkiye'de yıldızı parlayacak bir süreç başlamış. AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan gelmiş ve bu ülkede 5 temel devrim yapmış." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın, devletin merkezini toplumun inşasına ve hizmetine seferber eden büyük bir yönetim devrimi yaptığını anlatan Göksu, Erdoğan'ın ekonomi ve ulaşım devrimi gerçekleştirdiğini kaydetti.

Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesinin birilerini çok rahatsız ettiğini belirten Göksu, "Hemen Gezi olayları başladı. Yetmedi arkasından 17-25 Aralık yargı darbesi. Yetmedi arkasından 15 Temmuz darbe girişimi. Ne zaman ki Türkiye ayağa kalktı, silkinmeye başladı, uluslararası mihraklarla Türkiye'deki taşeronları bunu durdurmak için seferberlik ilan etti.'' dedi.

- AK PARTİLİ BELEDİYELERİN DEPREM BÖLGESİNE YARDIMLARI

Göksu, deprem bölgesinde en çok faaliyet gösteren belediyelerin AK Partili olduğunu belirterek, ''İstanbul'da AK Partili belediyelerin deprem bölgesinde yaptığı yardımlar; 3 bin 164 tır yardım malzemesi, 7 bin 34 personel, 1355 iş makinesi, 3 bin 87 çadır, 7 bin 302 çadırlık çadır kent. İBB'nin yaptığını söyleyeyim; 25 konteyner, 350 çadır. Bunun için de teşekkür ediyorum.'' diye konuştu.

İmamoğlu'nun, merkezi bütçeden istedikleri desteği göremediğini söylemesinin gerçekleri yansıtmadığını kaydeden Göksu, ''2022'de harcamış olduğunuz 58,9 milyar liranın 52 milyarı kötü ekonomi dedikleri merkezi bütçeden gelmiş. İstanbul'un maliyesini yüzde 50 büyütmek yerine küçültmüşsünüz. Kendi verileriniz boş iddialarınıza cevap veriyor.'' ifadelerini kullandı.

Göksu, İmamoğlu'nun depreme karşı hazırlık konusundaki vaatlerini de yerine getirmediğini söyledi.

İBB'nin borçlarına da değinen Göksu, ''İSKİ ve İETT'nin 2022 itibarıyla 103 milyar lira borcu var. Bir yıl önce söylemiştim, şimdi de diyorum ki 2024'te giderken İstanbul halkına 155 milyar 755 milyon para takıp gideceksiniz. Hani borçlanmak ihanetti.'' dedi.

Göksu, AK Parti döneminde borcun bütçeye oranı yüzde 89,2 iken, CHP döneminde bu oranın yüzde 176,8 olduğunu vurgulayarak, ''İstanbul'u mali olarak bitirmişsiniz.'' diye konuştu.

İBB'nin metro inşaatlarıyla ilgili açıklanan rakamların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Göksu, AK Parti döneminde ihalesi tamamlanıp başlanan 105 kilometrelik metro hattının 82 kilometreye düşürüldüğünü ve iki önemli hattın iptal edildiğini kaydetti.

- "16 MİLYON İÇİN ÇALIŞIYORUZ SLOGANI YÜREKLERE DOKUNMUYOR"

MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz da 4 yılın sonunda İmamoğlu'nun, İstanbul'un dertleriyle dertlenmediğinin, İstanbul'u ve İstanbulluyu dikkate almadığının görüldüğünü söyledi.

İmamoğlu'nun, aklı, fikri, ruhu hatta bedeninin İstanbul'da olmadığını, planlarında İstanbul'un bulunmadığını, hedeflerine ulaşmak için İstanbul'u araç olarak gördüğünü ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"İstanbul'a verdiği sözleri unuttuğunu, kimseye hesap vermem, dilediğimi yaparım anlayışını, İstanbul karla, selle boğuşurken 'aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor' mesajını, hiç bitmeyen algı oyunlarını, İBB'yi borca batık hale getirdiğini, bir türlü başlamadığı, başlayıp da bitiremediği projelerini, 'İstanbul nimet nimet' diye haykırışlarını, ez cümle hepimiz Sayın İmamoğlu'nun İstanbul'a ve İstanbul'un güzel insanlarına hizmeti kendisine dert edinmediğini, İstanbul'u kariyer planlarında bir basamak olarak gördüğünü yaşayarak anladık."

İstanbulluların, zamanı geldiğinde nezaket ve ferasetle İmamoğlu'na gereken cevabı vereceğini söyleyen Yılmaz, "Sözlerimi mevkidaşım Ankara Çamlıdere Belediye Başkanı Caner Can üstadın dizeleriyle bitirmek istiyorum; Hizmetiniz yok, algınız çok, bunlara karnımız tok, tek sermayeniz 6 ok. Onu da atmaya yayınız yok.'' dedi.

İBB'nin "16 milyon için çalışıyoruz" sloganından bahseden Yılmaz, ''Kulağa hoş geliyor ama yüreklere dokunmuyor.'' diye konuştu.

Yılmaz, İmamoğlu'nun Mecliste, rüyasında göreceği "cumhurbaşkanı yardımcısı" edasıyla İstanbul'u ilgilendirmeyen konular hakkında konuşmasını kınadığını söyledi.

Konuşmaların ardından geçilen oylamada 112 kabul, 132 ret oyu kullanıldı. Belediye Kanunu'na göre ret oyları 3/4 çoğunluğu sağlamadığı için İBB'nin 2022 Yılı Faaliyet Raporu hukuken onaylanmış kabul edildi.