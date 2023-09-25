Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul'da yaşanan toplu taşıma sorununa ilişkin CHP'li İBB yönetimine tepki gösterdi.

İstanbul'da ulaşımın hep daha geriye gittiğini ifade eden Göksu, İstanbulluların her gün bir metrobüs arızası, duman tüten bir otobüse denk geldiğini vurguladı.

Milyonlarca insanın kullandığı toplu taşıma araçlarının mevcut İBB yönetiminin sergilediği plansızlık, vizyonsuzluk, bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı bu halde olduğunu belirten Göksu, "Başta İETT otobüsleri olmak üzere, İBB yönetiminin mevcut hatlardaki kötü yönetimi sebebiyle de 5 dakikada bir gelmesi gereken otobüsler 20-30 hatta 40 dakikada bir gelmeye başladı" dedi.

"MEVCUT METRO İNŞAATLARINI MOLOZLA KAPATARAK DURDURDU"

İşe, okula gidiş - geliş saatlerinde 4-5 dakikada bir 8 vagon gelmesi gereken metroların 10-15 dakikada bir 4 vagon gelince duraklarda yoğunluk yaşandığını vurgulayan Göksu, "İBB yönetimi, İstanbul'un yıllar içinde ihtiyaç haline geleceğini bildiğimiz için planladığımız onlarca ulaşım projesinin hemen hemen hiçbirini tamamlayamadığı gibi üzerine yeni tek bir ulaşım projesi eklemedi. Hatta bırakın yeni projeyi, mevcut metro inşaatlarını molozla kapatarak durdurdu" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ İBB'DEN REKLAM BELEDİYECİLİĞİ

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanının açtığını iddia ettiği metroların hepsinin yüzde 99 oranında AK Parti döneminde tamamlandığını ifade etti.

Göksu sözlerini, "İBB'nin bu tembel ve atıl tavırları yüzünden koca 4,5 yıl projesiz yeni metro projesiz geçti" şeklinde sürdürdü.

İETT İHALESİ CHP'Lİ VEKİLİN MALİ MÜŞAVİRİ OLDUĞU FİRMAYA

İstanbul'un toplu ulaşım altyapısının mevcut İBB yönetimi tarafından kaderine terk edildiğini ifade eden Göksu, "Mercedes gibi dünyanın en büyük otobüs firmasının ihaleye girmesini bile "siz yetersizsiniz" diyerek reddettiler. İETT'nin 4.1 milyar TL'lik bakım onarım ihalelerini, CHP'li İstanbul Milletvekilinin mali müşaviri olduğu firmaya verdiler" dedi.

Mevcut İBB yönetiminin İstanbullunun ulaşımdaki konforunu elinden aldığını belirten Göksu, "Ulaşımda yaşanan tüm sorunlar, aslında en az yukarıda ifade ettiğim sebepler kadar İBB Başkanının İstanbul'un dertlerine karşı olan ilgisiz tutumunun, İBB Başkanlığını millete hizmet makamı değil, bir kariyer planlama merkezi olarak görmesinin de bir sonucu" dedi.

"4,5 YILDA GÖZÜNÜ HEP BAŞKA MAKAMLARA, MEVKİLERE DİKTİ"

Göksu paylaşımında, "İBB Başkanı maalesef İstanbul'un sorunlarıyla ilgilenmek, ulaşımdaki aksaklıklara çare olmak yerine geride kalan 4,5 yılda gözünü hep başka makamlara, mevkilere dikti" ifadelerini kullandı.

"OLAN İSTANBUL'UN KOCA BİR 5 YILINA OLDU"

Göksu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önce Cumhurbaşkanlığı, sonra Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığını kendince kendine layık gördü, İstanbul'u öteledikçe öteledi. Ne kendi başarılı olabildi ne de milletin teveccühüne mazhar olabildi. Olan İstanbul'un, siz İstanbulluların koca bir 5 yılına oldu. Plansız, vizyonsuz, bakımsız ve ilgisiz bir İstanbul'un kaybolan 5 yılına" ifadelerini kullanırken paylaşımına "Sahipsiz İstanbul" notunu düştü.