CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kendilerine iletilen bir belgeyi gerekçe göstererek, iktidarın kreşleri kapatacağını iddia etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iddiaları yalanlayarak, "Bakanlık olarak okul açma ya da kapatma yetkimiz yoktur. Ortada kreşlerin kapatılmasına ilişkin bir karar ve yazı yoktur. Anayasa Mahkemesinin CHP'nin başvurusu üzerine aldığı 'belediyeler anaokulu açamaz' kararı vardır" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Özel ve İmamoğlu'nun okuduğunu dahi anlamadığını vurgulayıp algıya giriştiğini ifade etti. "Bizim belediyelere gönderdiğimiz yazı, Sayın Özgür Özel'in ifade ettiği gibi kreşlerle alakalı değildir, kreşlerle alakalı olamaz" diyen Bakan Tekin, "36 ay altında bakım işlevi yerine getiren kreşler, Bakanlığımızın yetki ve sorumluluk alanının dışındadır. Bizim herhangi bir belediyeye 'kreşinizi kapatın, ya da kreş açın ya da kreşinizi açarken şu kriterlere uygun olarak kreş açacaksınız' demek gibi bir yetkimiz yok. Cumhuriyet Halk Partisi hukuku, hukuk devletini kendisine göre yorumluyor, kendi işine geldiği gibi yorumluyor, kusura bakmasın yani bununla ilgili bu ifadeleri kullanması da kendi adına bence üzüntü verici bir şey, acıdım ben bu tür ifade kullanmasına" diye konuştu.

Öte yandan, CHP'li isimlerin, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kreş açmayı yasakladı" diyerek paylaştığı yazıda yer alan belediye kanununun CHP'liler tarafından 2007 yılında iptal ettirildiği ortaya çıktı.

Söz konusu kanun dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve aralarında Haluk Koç ve Kemal Kılıçdaroğlu gibi isimlerinde bulunduğu 114 CHP milletvekilinin başvurusuyla Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilmişti.

İmamoğlu, tüm iddialarına gelen yanıtlar sonrasında bir paylaşım daha yaparak, "Milli Eğitim Bakanı, "gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil anaokulu ile alakalı" demiş. İşte resmi yazı burada. İlk satırdan itibaren belediyelerin kreşlerini dile getiriyor." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı'nın bu paylaşımına, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu yanıt verdi.

"MAĞDUR EDEBİYATI YAPMA ASIL MAĞDUR İSTANBULLU"

"Sayın Başkan ne yazılanı okumuş ne de anlamışsınız. Kimse bu belgede size "kreş açamazsınız" demiyor. "Kreşlerde anaokulu müfredatı işlenemeyeceğinden" bahsediyor.." diyen Göksu, "Belediyeler anaokulu açamasın diye bunu Anayasa Mahkemesi'nde yasaklatan da "CHP'dir", yani sizsiniz! Aynısını 2008 yılında burslara yaptınız, yüzbinlerce öğrencinin burslarını Anayasa Mahkemesi'ne yasaklattınız, engellettirdiniz." ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında, "Sayın Başkan buradan size "mağdur edebiyatı" çıkmaz." diyen Göksu, "Ortada mağdur olan varsa saatlerce İstanbul trafiğinde çile çeken, metrobüslere, metrolara binemeyen, binse de her an bozulacak korkusu yaşayan, tamir edilemeyen yürüyen merdivenlerden bile sorunlar yaşayan İstanbullulardır ve bu mağduriyeti çözmesi gereken de sizlersiniz!" dedi.

Özgür Özel fena çuvalladı! "Hodri meydan" dedi! İşin aslı Ahmet Necdet Sezer'e dayandı

Kurum, iddiaları 3 maddeyle yalanladı

'Özel ve İmamoğlu yalan söylüyor'

Muhalefetin "Kreş" iddiasına DMM'den yalanlama