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Göksu'dan İmamoğlu'na zor soru: Hani borçlanmak İstanbul'a ihanetti?

Seçim kampanyasındaki sözlerini unutup, İBB'nin yeni borçlanmasını güzel bir habermiş gibi duyuran İstanbul Büyüşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'dan geldi. Göksu, 'Pes doğrusu! Ne zamandan beri borç almak güzel haber oldu? Hani borçlanmak İstanbul'a ihanetti?' diye sordu.

1 Aralık 2023 Cuma 07:33 - Güncelleme:
Göksu'dan İmamoğlu'na zor soru: Hani borçlanmak İstanbul'a ihanetti?
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Seçim kampanyasındaki "Borçlanmaktır ihanettir" sözlerini unutan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İBB'nin yeni bir borçlanmasını güzel bir habermiş gibi duyurdu. İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu ise İmamoğlu'na yine sosyal medya hesabından cevap verdi.

Göksu, paylaşımında İBB'nin borç batağına sürüklenmesinin endişe verici boyutlara ulaştığına dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

Pes doğrusu! Ne zamandan beri borç almak güzel haber oldu? Hani borçlanmak İstanbul'a ihanetti? Bu yönetimin İBB'yi altından kalkılamaz bir borç batağına sürüklemesi endişe verici boyutlara ulaştı. Başka şeyleri finanse etmek için; hayata geçirmedikleri, sadece algı yaptıkları projelerin adını öne sürerek sürekli borçlanıyorlar ve bunu marifet gibi takdime diyorlar. Oysa rengi "yeşil" olsa da borç borçtur!

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