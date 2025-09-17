İSTANBUL 27°C / 18°C
  Göksun-Elbistan yolu kan gölüne döndü: 3 can kaybı
Güncel

Göksun-Elbistan yolu kan gölüne döndü: 3 can kaybı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde tırla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

17 Eylül 2025 Çarşamba 22:47
Göksun-Elbistan yolu kan gölüne döndü: 3 can kaybı
Kaza, Göksun-Elbistan karayolunda Kötüre Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmail P. (49) idaresindeki 46 VJ 207 plakalı Mercedes marka tır ile Göksun istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen Abdullah Yılmaz (75) yönetimindeki 46 D 1160 plakalı Opel marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde bulunan sürücü Abdullah Yılmaz, Osman Yılmaz (75) ve Ahmet Özsoy'ın (60) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan tır sürücüsü, ambulansla hastaneye sevk edildi. Güvenlik güçlerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında cenazeler morga gönderildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

