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'Göktaşı düştü' iddiası: Birçok ilden görüldü

Dün akşam saatlerinde gökyüzünden parlayan bir cismin düştüğü görüldü. Bir çok ilden görülen ve göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düştüğü an cep telefonu kameralarına yansıdı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 08:03 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 08:03
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Dün akşam saatlerinde gökyüzünden parlayan bir cismin düştüğü görüldü. Göktaşı olduğu değerlendirilen cisim Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl,Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere bir çok şehirde göründü. O anı ise Bingöl-Genç karayolunun 8. kilometresinde araçla seyir halinde olan 19 yaşındaki Veysel Sönmez cep telefonu kamerasıyla tesadüfen kaydetti.

Genç ilçesinde haftalık yayın yapan bir gazetede stajyer olarak çalışan Sönmez o anları anlattı. İlçeye dönerken gökyüzünde aleve benzer bir cisim gördüğü belirten Sönmez, daha sonra göktaşı olduğunu öğrendiğini ve Bingöl’e düştüğünü düşündüğü söyledi.

GÖKTAŞI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN CİSMİN DÜŞTÜĞÜ AN ERZURUM’DAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Erzurum’da akşam saatlerinde hava aniden aydınlandı. Göktaşı olduğu düşünülen cismin düşme anı kameralara yansırken insanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Düşme anından sonra ise havada toz bulutu oluştuğu görüldü.

SİVAS'TA GÖKTAŞI NÖBETİ

Sivas’ta Gürün, Kangal ve Şarkışla ilçelerinde birçok kişi jandarmayı arayarak “Göktaşı gördük” şeklinde ihbarlarda bulundu. İhbar üzerine AFAD ve UMKE ekipleri, göktaşının görüldüğü iddia edilen notalarda inceleme başlattı. Sivas’ın Gürün ilçesi ile Kangal ilçesi arasında kalan kırsal alanda AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri alan taraması yaptı. Yapılan taramada herhangi bir belirtiye rastlanılmadı. Çevrede köylerde yaşayanlar bir ışık huzmesinin karanlığı aydınlatarak düştüğünü söyledi.

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