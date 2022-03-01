Göktürk-1 uydusu Antarktika'daki adaları görüntüledi

IHA 1 Mart 2022 Salı 16:52 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 16:52

MSB'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde görev alan MSB personellerinin de yer aldığı Türk ekibinin çalışmalarını yürüttüğü Horseshoe Adası ve Dismal Adası'nın Göktürk-1 uydusundan çekilen görüntüleri yayınlandı.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"6.Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde görev alan ve MSB Harita Genel Md.lüğü ile Deniz Kuvvetleri K.lığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi D.Bşk.lığı personelinin de yer aldığı Türk ekibinin çalışmalarını yürüttüğü Horseshoe Adası ve Dismal Adası'nın Göktürk-1 uydumuzdan görüntüleri."