3 Şubat 2026 Salı
  • Göktürk Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde babalar meşkte buluştu
Güncel

Göktürk Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde babalar meşkte buluştu

Eyüpsultan ilçesinde bulunan Göktürk Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından her ayın son cuma günü düzenlenen “Babalar Buluşması”, bu ay da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

3 Şubat 2026 Salı 16:10
Okul ile aile arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla geçtiğimiz ay başlatılan etkinlik kapsamında, okulda öğrencisi bulunan baba veliler manevi bir atmosferde bir araya geldi. İlahi ve kasidelerin seslendirildiği program, katılımcılara huzur dolu bir akşam yaşattı.

Program, Emirgan Hamid-i Evvel Camii Müezzini Aziz Hardal'ın seslendirdiği ilahi ve kasidelerle başladı. Meşk programı, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Gecenin onur konuğu Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem, yaptığı konuşmada okuma kültürünün ailede başladığına dikkat çekti. Erdem, "Medeniyet Okumaları Projesi"ni tanıtarak projenin gençler ve ebeveynler üzerindeki etkilerine vurgu yaptı.

Programın sonunda Okul Aile Birliği Başkanı Mustafa Burhan, her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Babalar Buluşması'nın; veliler arasında kaynaşmayı sağlamak, sıcak bir sohbet ortamı oluşturmak ve okulun eğitim süreçlerine yönelik istişare kültürünü güçlendirmek amacı taşıdığını ifade etti.

Buluşmaların her ay farklı bir etkinlikle devam edeceğini belirten Burhan, katılım sağlayan tüm velilere teşekkür etti.

  • Göktürk İHL
  • Babalar Buluşması
  • Eyüpsultan

