Göktürk'te camiden yükselen ramazan coşkusu... Minik eller fenerlerle aydınlandı

Teravih namazı sonrası mehter marşları eşliğinde başlayan etkinlikte çocuklar, ellerinde fenerler ve Türk bayraklarıyla yürüyerek Ramazan'ın manevi atmosferini yaşadı. Program kapsamında Osmanlı macunu, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edilirken, etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Etkinlik Göktürk Mahmud Es'ad Coşan Camii Derneği tarafından organize edildi.

"CAMİ GÖREVLİLERİMİZİN ÇALIŞMALARINI DEĞERLİ BULUYORUZ"

Etkinliğin toplumsal birliğe katkısına değinen camii Derneği başkanı İbrahim Karakaya, cami ve mahalle arasındaki güçlü bağa dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Cami görevlilerimizin özverili çalışmalarını ve mahallemize kattıkları değeri çok önemsiyoruz. Bu tür güzel projelerle hem çocuklarımıza ulaşıyor hem de komşuluk bağlarımızı güçlendiriyoruz.",dedi

Camii imamı Nureddin Ceylan, amaçlarının "çocukların cami ile bağ kurmalarını sağlamak ve Ramazan'ın birlik ruhunu yeni nesillere aktarmak", olduğunu ifade etti.

Program, mahalle sakinlerinin yoğun katılımı ve memnuniyetiyle sona erdi.