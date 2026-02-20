Göktürk'te ramazan coşkusu: Gündüz şenlik, gece fener alayı

Ramazan ayının manevi atmosferini toplumla birlikte yaşamak amacıyla planlanan etkinlikler, gündüz Göktürk Meydanı'nda düzenlenen Ramazan Şenliği ile başladı.

GÜNDÜZ: MEYDANDA ŞENLİK HAVASI

İlahi ve ezgi dinletileriyle gönüllerin huzur bulduğu programda, semazen gösterisi katılımcılara anlamlı anlar yaşattı. Öğrencilerin büyük emekle hazırladığı sınıf süslemeleri ödül töreniyle taçlandırıldı. Pamuk şeker, patlamış mısır ve Osmanlı macunu ikramlarıyla Ramazan'ın paylaşma ve kardeşlik ruhu meydanda hissedildi.

GECE: GÖKTÜRK ÇEVRESİNDE FENER ALAYI

Akşam saatlerinde düzenlenen Ramazan Fener Alayı yürüyüşü ise ilk teravih öncesinde büyük bir heyecana sahne oldu. Ellerinde bayrak ve fenerlerle yürüyen öğrenciler, veliler ve vatandaşlar; Mehter marşları eşliğinde Göktürk çevresinde yürüyerek Ramazan'ı karşıladı. Dualar ve marşlarla yankılanan yürüyüş, birlik ve beraberliğin güçlü bir nişanesi oldu.

Gündüz meydanda, gece ise Göktürk çevresinde gerçekleştirilen programlar; Ramazan'ın hem manevi hem kültürel zenginliğini yansıtarak toplumsal dayanışmayı pekiştirdi.

Emeği geçen tüm idareci ve öğretmenlere, katkı sunan paydaş kurumlara ve katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür edilerek, Ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisiyle etkinlikler sona erdi.