İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2026 Cuma / 4 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8507
  • EURO
    51,6463
  • ALTIN
    7089.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Göktürk'te ramazan coşkusu: Gündüz şenlik, gece fener alayı
Güncel

Göktürk'te ramazan coşkusu: Gündüz şenlik, gece fener alayı

Göktürk Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde; ESÖNDER ve TEMSİLDER iş birliğiyle düzenlenen Ramazan programları, yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

HABER MERKEZİ20 Şubat 2026 Cuma 16:12 - Güncelleme:
Göktürk'te ramazan coşkusu: Gündüz şenlik, gece fener alayı
ABONE OL

Ramazan ayının manevi atmosferini toplumla birlikte yaşamak amacıyla planlanan etkinlikler, gündüz Göktürk Meydanı'nda düzenlenen Ramazan Şenliği ile başladı.

GÜNDÜZ: MEYDANDA ŞENLİK HAVASI

İlahi ve ezgi dinletileriyle gönüllerin huzur bulduğu programda, semazen gösterisi katılımcılara anlamlı anlar yaşattı. Öğrencilerin büyük emekle hazırladığı sınıf süslemeleri ödül töreniyle taçlandırıldı. Pamuk şeker, patlamış mısır ve Osmanlı macunu ikramlarıyla Ramazan'ın paylaşma ve kardeşlik ruhu meydanda hissedildi.

GECE: GÖKTÜRK ÇEVRESİNDE FENER ALAYI

Akşam saatlerinde düzenlenen Ramazan Fener Alayı yürüyüşü ise ilk teravih öncesinde büyük bir heyecana sahne oldu. Ellerinde bayrak ve fenerlerle yürüyen öğrenciler, veliler ve vatandaşlar; Mehter marşları eşliğinde Göktürk çevresinde yürüyerek Ramazan'ı karşıladı. Dualar ve marşlarla yankılanan yürüyüş, birlik ve beraberliğin güçlü bir nişanesi oldu.

Gündüz meydanda, gece ise Göktürk çevresinde gerçekleştirilen programlar; Ramazan'ın hem manevi hem kültürel zenginliğini yansıtarak toplumsal dayanışmayı pekiştirdi.

Emeği geçen tüm idareci ve öğretmenlere, katkı sunan paydaş kurumlara ve katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür edilerek, Ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisiyle etkinlikler sona erdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.