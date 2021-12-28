İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2021 Salı / 24 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,6781
  • EURO
    13,2782
  • ALTIN
    681.822
  • BIST100
    1888.96
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gökyüzünde büyük sürpriz: Pilot çift yan yana uçtu
Güncel

Gökyüzünde büyük sürpriz: Pilot çift yan yana uçtu

Farklı hava yolu şirketlerinde pilot olarak görev yapan Nurdan ve Oğuzcan Yararcan çiftinin kullandığı uçaklar, tesadüf sonucunda Basra Körfezi'nde yan yana gelerek, aynı rota üzerinde sefer yaptı.

AA28 Aralık 2021 Salı 15:25 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 15:25
ABONE OL

Bahreyn'den İstanbul'a gelen Pegasus Hava Yolları'na ait uçakta kaptan pilotluk yapan Oğuzcan Yararcan ile Türk Hava Yollarının (THY) Kuala Lumpur-İstanbul Havalimanı seferinde ikinci pilot olarak görevli Nurdan Yararcan, uçuş sırasında hoş bir sürprizle karşılaştı.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan hareket eden Nurdan Yararcan'ın görev yaptığı tarifeli uçak Basra Körfezi'ne geldiği sırada pilot eşinin kullandığı diğer bir uçak Bahreyn'den havalandı.

İki uçak, tesadüf eseri Basra Körfezi üzerinden itibaren yan yana gelerek, aynı rotayı takip etmeye başladı. Eşi ile aynı rotada İstanbul'a ulaşan Nurdan Yararcan gökyüzünde yaşadıklarını ve o anlara ait radar görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yararcan, paylaşımda kütle çekim yasasının bile kendileri karşısında şaşkın olduğunu belirterek, "Çok enteresan bir uçuş yaptım. Kuala Lumpur'dan kalktıktan 8 saat sonra, Bahreyn'den kalkan eşimin uçağı tırmandı, önce yan yana, sonra aynı rotada bizi takip etti. Uğraşsak denk gelmeyecek hayatımın en hoş tesadüflerden biriydi." ifadelerini kullandı.

  • Pilot
  • uçak
  • Türk Hava Yolları
  • Pegasus Hava Yolları

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.