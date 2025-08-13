Gökbilim meraklılarının her yıl heyecanla beklediği Perseid meteor yağmuru, en yüksek yoğunluğuna ulaşarak gökyüzünde adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Göz kamaştırıcı anlara tanıklık etmek isteyen vatandaşlar, ışık kirliliğinin bulunmadığı konumlarda meteor yağmurunu izledi.

İÇ ANADOLU'NUN ZİRVESİ ERCİYES

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Erciyes AŞ, Kayseri Bilim Merkezi ve TÜBİTAK işbirliğiyle Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da gerçekleştirilen etkinlikte, gökyüzü tutkunları Erciyes'te bir araya geldi.

Işık kirliliğinin bulunmadığı, 2 bin 650 metrede gerçekleştirilen organizasyonda, katılımcılar gök taşı veya meteor yağmurlarını izledi.

Astronomların, gökyüzü meraklılarına gezegen ve takımyıldızı konusunda bilgilendirme yaptığı etkinlikte, katılımcılar teleskoplarla daha yakından gözlem yapma imkanı da buldu.

Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılda bir kez gerçekleşen bu muhteşem olaya şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Dünya markası haline gelen Erciyes Kayak Merkezi'ni sadece kışın değil, yazın da aktivitelerle canlı tutmaya çalıştıklarını belirten Akşehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Kayseri'nin zirvesi Erciyes'imizde, ışık kirliliğinden uzak ve Türkiye'de bu gözlemin yapılabileceği sayılı yerlerden biriyiz. Son 4 yıldır çok yoğun ilgi gören bir yerdeyiz. Şu anda muhteşem bir hava, muhteşem bir ortam var. Gökyüzü özellikle bu gözlemi yapmak için harika. Misafirlerimizin ilgisi çok güzel, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şu anda hala misafirlerimiz gondollarla yukarıya gelmeye devam ediyor."

Etkinliğe katılanlardan Semra Karakaya ise meteor yağmurunu heyecanla izlediklerini söyledi.

Meteorlar hakkında birçok yeni bilgi edindiğini belirten Karakaya, "6 tane görebildim. Özellikle ilk düşen büyüktü ve çok güzeldi." dedi.

ANKARA'DA VATANDAŞLAR RASATHANEDE BULUŞTU

Başkent'te gökyüzü tutkunları, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen "Perseid meteor yağmuru"nu Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde gözlemledi.

Üniversitenin İncek'teki rasathanesinde düzenlenen Perseid meteor yağmuru etkinliği, gökyüzü meraklılarını bir araya getirdi.

Rasathanenin bulunduğu alanda toplanan gencinden yaşlısına astronomi meraklıları, teleskoplarla gözlem yapma şansı yakaladı, çıplak gözle görülebilen meteor yağmurunu izledi.

Kreiken Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Mesut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada her yıl bu zamanlarda Perseid meteor yağmurunun gözlemlendiğini söyledi.

Gökyüzünde görsel bir şölen olduğunu belirten Yılmaz, "Bizler de bu şöleni insanlara izletmek, keyifli bir an yaşatmak için etkinlik düzenledik. Etkinliğimiz sadece meteor yağmuru ile sınırlı değil. Ay gözlemi yaptıracağız, ziyaretçilerimize çift yıldız gözlemi yaptırdık. Satürn gözlemi yaptıracağız, ziyaretçilerimiz Satürn'ü görme şansını da yakalayacaklar." diye konuştu.

"ANKARALILAR BU AKŞAM ÇOK ŞANSLILAR"

Yılmaz, etkinlikte meteor yağmuru ve dünyaya çarpma riski bulunan gök cisimleri gibi konularda sunumlar da yapıldığını ifade ederek, müze alanında ise katılımcıların, eskiden bilimsel gözlemler sırasında kullanılan gözlem araçlarını inceleme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Etkinliğe ilginin oldukça yoğun olduğunu aktaran Yılmaz, "Hafta içi bir gün olmasına rağmen Ankaralılar yoğun bir ilgi gösterdi. Şu anda rasathanemize 2 bin 500'e yakın kişinin giriş yaptığını biliyoruz. Ankaralılar bu akşam çok şanslılar. Güzel bir ortamda gökyüzü şöleni yaşıyorlar." dedi.

GAZİANTEP'TE GÖKYÜZÜ GÖZLEM ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından "Gökyüzü gözlem şenliği" düzenlendi.

İbrahimli Mahallesi Agro Park'ta düzenlenen şenlikte, bir araya gelen vatandaşlar, gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru gözlemi yaptı.

Vatandaşlar aynı zamanda teleskopla Satürn, Jüpiter ve Ay'ı gözlemledi.

Etkinlikte konuşan Ömer Kaplan, AA muhabirine ailesiyle birlikte meteor yağmurunu izlemeye geldiğini belirterek, "Burada orkestra eşliğinde güzel bir şenlik var. İlk defa meteor yağmurunu izleme fırsatı bulacağım." dedi.

Osman Özgan ise meteor yağmurlarını izlemek izin parka geldiklerini belirterek, "Işıklar söndüğünde meteor yağmurlarını izleme fırsatı bulacağız. Güzel bir gece olmasını diliyorum. " diye konuştu.

Şehitkamil Belediyesi Teknoloji Atölyeleri sorumlusu Eyüp Yenikomşu ise yaklaşık bin kişinin düzenlenen şenliğe katıldığını söyledi.

Burada meteor yağmurlarını gözlemlemeyi hedeflediklerini aktaran Yenikomşu, "Bu gözlem çıplak gözle yapılacaktır. Bunun yanı sıra Ay, Jüpiter ve Satürn'ü teleskop ile gözlemleme fırsatı bulacağız. Eğer imkan olursa yıldız takımlarını da gözlemlemeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

ÇANKIRI'DA GÖKYÜZÜ TUTKUNLARI BİR ARAYA GELDİ

Çankırı'da gökyüzü tutkunları Perseid Meteor Yağmuru'nu görüntülemek için yüksek rakımda bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü'nde buluştu.

Çankırı'da, her yıl Temmuz ortasından Ağustos sonuna kadar süren ve halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen Perseid Meteor Yağmuru'nu gözlemlemek isteyen gökyüzü tutkunları bir araya geldi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü'nde düzenlenen etkinlik çerçevesinde kampüste bulunan tüm ışıklar kapatıldı, teleskop ve uzay dürbünü alan gökyüzü tutkunları o anları gözlemlemek için nöbet tutmaya başladı.

"METEORU İZLEMEK İÇİN TELESKOBUMUZ VE UZAY DÜRBÜNÜMÜZ VAR"

Meteor yağmurunu teleskop ve uzay dürbünü ile gözlemleyeceklerini belirten Niyazi Mete Gürgen, "Bugün Perseid Meteor Yağmuru'nu izlemek için burada toplandık. Rektörümüz Prof. Dr. Mevlüt Karataş'ın böyle bir önerisi oldu. Meteor gözlemi yapalım istedi. Geniş vizyonu ile bizi de teşvik etti. Bizler de bugün burada, hem Çankırı halkından hem de üniversitemizden personel ve aile ile buraya geldik. Bunun yanı sıra, meteoru izlemek için teleskobumuz ve uzay dürbünümüz var. Meteoru gözlemleyeceğimiz için çok heyecanlıyız. Çankırı'da ilk defa gözlemleyeceğiz. Bize bu ortamı sağlayan rektörümüze teşekkür ederiz" dedi.