İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2025 Cuma / 30 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5568
  • EURO
    47,5683
  • ALTIN
    4354.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gökyüzüne yerli kalkan! ASELSAN, HİK uçakları için radar üretecek
Güncel

Gökyüzüne yerli kalkan! ASELSAN, HİK uçakları için radar üretecek

ASELSAN, IDEF 2025'te, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile havadan ihbar kontrol (HİK) uçakları için ALP 200-A ve Çelik Kubbe hava savunma sisteminin bileşeni ALP 400-G radarının üretimine yönelik protokoller imzaladı. Yatay ve düşey eksende elektronik tarama yapan ALP radar ailesi, 'Gök Vatan'ın güvenliğinde kritik önem taşıyor.

AA25 Temmuz 2025 Cuma 14:16 - Güncelleme:
Gökyüzüne yerli kalkan! ASELSAN, HİK uçakları için radar üretecek
ABONE OL

IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, SSB destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Fuar kapsamında ALP 200-A Havadan Erken İhbar Radarı Protokolü, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol tarafından imzalandı.

ASELSAN'ın geliştirdiği ALP radar ailesi, "Çelik Kubbe" mimarisinin en önemli bileşenleri arasında bulunuyor. Söz konusu sistemler, orta ve uzun menzilde tehdit setine karşı yüksek etkinlik sunuyor.

Yatay ve düşey eksende elektronik tarama yapan sistemler, "Gök Vatan"ın güvenliğinde kritik önem taşıyor.

DÜNYADA İLK SIRADA YER ALIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri, HİK uçaklarının harekat ve görevlerde kullanılmasında dünyada ilk sırada yer alıyor.

Harekat sahasındaki uçak ve gemilere gerçek zamanlı bilgi akışı sağlayan HİK'ler, operasyonların yanı sıra denizlerde milli menfaatlerin korunması için Karadeniz, Ege ve özellikle Akdeniz'in uluslararası hava sahasında önemli görevleri de yerine getiriyor.

HİK radarı, uçan bir radar sistemi olması nedeniyle yer bazlı radarlardan çok daha uzak mesafeleri ve yer radarlarının göremediği alanları tarayabiliyor.

Protokollerin imzalanmasıyla HİK uçaklarının en önemli bileşeni olan radar da ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilecek.

ÇELİK KUBBE HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİN BİLEŞENİ ALP 400-G

Çelik Kubbe hava savunma sisteminin en dikkat çeken bileşeni olan ALP 400-G V/UHF Radar Sistemi Projesi'ne dair protokol de İDEF 2025'te imzalandı.

Görgün ile Akyol'un imzaladığı protokol kapsamında ASELSAN'ın geliştirdiği ALP 400-G Sistemi, havada büyük bir caydırıcılık unsuru olacak.

ASELSAN'ın oyun değiştirici teknolojileri arasında yer alan ALP radar ailesi, Çelik Kubbe'nin en kritik unsurları arasında yer alıyor.

Olası hava tehditlerinin erken tespitini sağlayan ALP, çoklu hedef takibi ve sınıflandırma kabiliyetiyle dikkati çekiyor.

  • ASELSAN
  • HİK uçağı
  • ALP radar
  • türk savunma sanayii
  • milli radar

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.