İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ağustos 2022 Perşembe / 7 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9298
  • EURO
    18,4197
  • ALTIN
    1033.62
  • BIST100
    2723.67
Güncel

Gökyüzünün neferleri nefesleri kesti

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, tanıtım ve havacılık etkinlikleri kapsamında Rize'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

DHA4 Ağustos 2022 Perşembe 22:47 - Güncelleme:
ABONE OL

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Rize'de uçuş gerçekleştirdi. İzleyiciler, gösteriyi ilgiyle takip etti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin tek F-16 ile gösteri yapan SOLOTÜRK ekibi, Rize'de uçuş yaptı. Çay Çarşısı önünde oluşturulan alanda kentin birçok noktasından gelenler gösteriyi izledi. Yaklaşık 30 dakika süren uçuşu ilgiyle izleyenler, akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Çocukları ile beraber gösteriyi izlemeye gelen İrem Tüfekçi "Çok heyecanlı bir gösteriydi. İzlerken büyük keyif aldık. Sesini duyduğumuzda biraz irkildik ama gurur vericiydi" dedi.

Himmet Eren Kopuz jetin yakınlarına kadar geldiklerini belirterek, "Biraz korktuk ama çok heyecanlı ve gurur vericiydi" diye konuştu.

Betül Kuk da bu tür gösterilerin her zaman olmasını istediklerini aktararak, "Çok heyecanlı bir atmosferdi. Sesi biraz korkuttu ancak her anından gurur duyduk" ifadesini kullandı. (DHA)

  • solotürk
  • rize
  • gösteri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.