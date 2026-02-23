İSTANBUL 10°C / 5°C
Güncel

Göl taştı, kent sular altında kaldı: Yollar ulaşıma kapandı

Bursa'da Ulubat Gölü'nün taşmasıyla göle komşu Akçalar Mahallesi'nde onlarca tiny house ve hobi evi sular altında kaldı. Göl havzasının ne denli geniş bir alan yayıldığı havadan gözler önüne serildi.

23 Şubat 2026 Pazartesi 09:34
Göl taştı, kent sular altında kaldı: Yollar ulaşıma kapandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından Ulubat Gölü'nün su seviyesi 10 metre yükselerek taştı. Göl suları çevredeki yerleşim alanlarına kadar ulaşırken, Akçalar Mahallesi'nde çok sayıda tiny house ve hobi evi sular altında kaldı, çok sayıda yol ulaşıma kapandı.

Taşkın nedeniyle mahallede günlük hayat olumsuz etkilenirken, göl kıyısına yakın bölgelerde bulunan tatil amaçlı özel bungalovların etrafı tamamen suyla çevrildi. Çiftçilerin ekili arazileri ile birlikte mahalle içindeki bazı bağlantı yollarının da sular altında kalması, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Bölgede oluşan taşkın dron ile havadan görüntülenirken, ortaya çıkan manzara gölün ne denli geniş bir alana yayıldığını gözler önüne serdi.

  • Ulubat Gölü
  • Bursa
  • Hobi Evleri

