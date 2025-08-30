İSTANBUL 29°C / 21°C
Güncel

''Golanî'' çetesine ağır darbe... Interpol'ün aradığı elebaşı yakalandı

Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında Interpol tarafından aranan suç örgütü lideri Kenan Özcan'ın da bulunduğu çıkar amaçlı silahlı suç örgütü 'Golanî'ye ağır darbe vuruldu. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Suç örgütünün 250 bin liraya tetikçi tuttuğu da ortaya çıktı

IHA30 Ağustos 2025 Cumartesi 10:20 - Güncelleme:
Bursa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürüttüğü operasyon neticesinde, Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin ortaklarına yönelik silahlı saldırı hazırlığı tespit edildi. Olayla bağlantılı 2 şahıs, üzerlerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ile yakalandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, örgüt lideri Kenan Özcan'ın örgüt yöneticisi A.K. üzerinden talimat verdiği, A.K.'nin ise örgüt üyeleri S.D. ve A.A.A.'ya tetikçi bulmaları yönünde emir verdiği, bunun üzerine şahısların 250 bin lira karşılığında kurşunlama eylemi organize ettikleri ortaya çıktı.

Bursa merkezli, İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya ve Eskişehir illerini kapsayan geniş çaplı operasyonda, S.D., A.A.A., B.M., M.K., A.N.D., M.M., M.K.A., M.A., T.G., E.Ö., E.T., yakalandı.

Gözaltına alınan 11 şüpheli, mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

Emniyet yetkilileri, kamu düzenini tehdit eden organize suç örgütlerine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

