Gölbaşı'nda ağaçtan düşen çoban öldü
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, ağaçtan düşen çoban Durmuş Nuhuz (58), öldü.
- DHA
Olay, Çetintepe Barajı, Altınlı Köprü yakınlarında meydana geldi. Çobanlık yapan Durmuş Nuhuz, keçileri için dal kesmeye çıktığı ağaçtan, dengesini kaybedip düştü. Bölgedeki diğer çobanlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekibin yaptığı kontrolde, Nuhuz´un hayatını kaybettiği belirlendi.
Durmuş Nuhuz´un cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Gölbaşı Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.
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