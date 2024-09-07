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Gölcük Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan hastaların sağlık durumu hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gölcük Devlet Hastanesi, Teleferik ve TOKİ Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni”ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış sonrası hastanede incelemelerde bulunarak, tedavi gören hastaları ziyaret etti.

AA7 Eylül 2024 Cumartesi 22:45 - Güncelleme:
Gölcük Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan hastaların sağlık durumu hakkında bilgi aldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunduğu Gölcük Devlet Hastanesi'nde çocuk servisinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Erdoğan, Kocaeli'ndeki programları kapsamında, Gölcük Devlet Hastanesi'nin yeni binası, Teleferik ve TOKİ konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı.

Törenin ardından hastaneyi ziyaret eden Erdoğan'a Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunduğu hastane hakkında Memişoğlu'ndan bilgi aldı.

SAĞLIK DURUMLARI HAKKINDA BİLGİ ALDI

Çocuk servisinde tedavi gören hastalara "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Erdoğan, Allah'tan şifa dilediği çocukların sağlık durumları hakkında doktorlarından bilgi aldı.

Hasta çocuklarla yakından ilgilenen ve onlara hediyeler veren Erdoğan, bir erkek çocuğuna Togg'un oyuncağını hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arabayı beğendin mi? Araba Togg, iki tane araba. Birisi Murat amcandan, birisi de benden." diyerek, çocukla bir süre sohbet etti.

Hastaların ailelerinin hal ve hatırlarını da soran Erdoğan, hastanede görev yapan doktorlara, hemşirelere ve personele yeni binalarının hayırlı olmasını diledi.

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