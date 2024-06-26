İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2024 Çarşamba / 20 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8378
  • EURO
    35,1159
  • ALTIN
    2425.79
  • BIST100
    10486.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gölden patlamamış bombalar çıkarıldı! Ekipler anında müdahale etti
Güncel

Gölden patlamamış bombalar çıkarıldı! Ekipler anında müdahale etti

Isparta'da Eğirdir Gölü'nde 7 adet patlamamış el bombası çıkarıldı. Bombalar imha edilmek üzere Eğirdir Dağ Komanda Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına götürüldü.

IHA26 Haziran 2024 Çarşamba 22:55 - Güncelleme:
Gölden patlamamış bombalar çıkarıldı! Ekipler anında müdahale etti
ABONE OL

Olay, Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Babasultan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 Haziran günü göle yüzmek için giren bir vatandaş göl kıyısında patlayıcı madde olduğunu görerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından gölde 7 adet el bombası olduğunu tespit edildi. Gölde bulunan bombalar İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelen ekip tarafından gölden çıkarılarak imha edilmek üzere Eğirdir Dağ Komanda Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına götürüldü. El bombalarının çıkarıldığı esnada emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Geçtiğimiz ay içerisinde yine aynı bölgede 7 adet el bombası bulunmuş, İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen ekip tarafından imha edilmek üzere Eğirdir Dağ Komanda Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına götürülmüştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.