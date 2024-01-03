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Gölecik Barajı'nda sona gelindi! Türkiye ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor

Bursa'da 2016 yılında yapımına başlanan Karacabey ilçesindeki Gölecik Barajı'nda sona gelindi. Yüzde 84,10'u tamamlanan baraj inşaatının bitmesiyle, sulu tarım ile Türkiye ekonomisine yıllık 159 milyon lira katkı sağlanmasının hedefleniyor.

IHA3 Ocak 2024 Çarşamba 10:53 - Güncelleme:
Gölecik Barajı'nda sona gelindi! Türkiye ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor
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Tarımda modern sulamanın yaygınlaşması, tarım arazilerinden en yüksek faydanın sağlanması, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ayrıca yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için Türkiye'nin dört bir yanında baraj inşaatları hızla devam ediyor. Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkılırken, 2016 yılında başlanan Karacabey ilçesindeki Gölecik Barajı'nda sona gelindi. Yüzde 84,10'u tamamlanan projenin tüm aşamalarının tamamlanmasıyla başlanan sulu tarım ile Türkiye ekonomisine yıllık 159 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor. Gölecik Barajı, 45 bin 870 dekar arazinin sulanmasının yarı sıra, Karacabey ve çevresinin ihtiyacı olan yıllık 7,44 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak.

Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda yaklaşık 511 bin metreküp SSB dökümü gerçekleşirken, 82,50 metre kotuna kadar gövde dolgusu tamamlandı. Eş zamanlı olarak, enjeksiyon ve drenaj galerisi imalatları yamaçlara doğru yükselerek devam ettirildi. Su alma şaftı cebri boruların montajına başlanmış olup gövde dolgusu ile eş zamanlı olarak su alma yapısı imalatı 83,40 metre kotunda sürdürülmektedir. Asansör ve havalandırma şaftı 84,10 metre kotunda ve prekast merdiven imalatına 83 metre kotunda da gövde dolgusu ile birlikte devam edilmektedir. Enerji kırıcı havuz imalatları tamamlanmış olup, dolusavak duvar imalatları 63 metre kotunda devam edilmektedir.

Gölecik Deresi üzerinde 2016 yılında inşaat çalışmaları başlayan barajın 35,86 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak.

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