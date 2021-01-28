İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2021 Perşembe / 14 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3922
  • EURO
    8,9489
  • ALTIN
    436.774
  • BIST100
    1457.1
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gölete düşen araçta kaybolan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı
Güncel

Gölete düşen araçta kaybolan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir aracın baraj suyunun göletine düşmesinin ardından kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Mürsel Meracıoğlu için yürütülen çalışmalar, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik koordinasyonunda devam ediyor.

AA28 Ocak 2021 Perşembe 11:49 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 11:49
ABONE OL

Özel bir şirkete ait rüzgar enerji santralinde çalışan Mürsel Meracıoğlu (41) ile Filiz Soydoğan Çiçek'in (50) içinde bulunduğu belirlenen aracın dün Ayvacık Barajı'nın göletine düştüğü ihbarı üzerine başlatılan ve havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar, güneşin doğuşunun ardından yeniden başladı.

Bölgeye gelen Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ile Çanakkale ve Tekirdağ emniyet müdürlüklerinin su altı ekipleri son hazırlıklarını yapıp suya tekrar girdi.

Arama ve kurtarma faaliyetlerine başlayan ekipler, kiralık aracın son GPS konumu bilgileri kapsamında yürüttükleri çalışmalarda Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedenine ulaştı.

Deniz polisi tarafından aracın suya kapıldığı yerin yaklaşık 300 metre uzağında sudan çıkarılan kadının cansız bedeni, ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Mürsel Meracıoğlu için yürütülen çalışmalar, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik koordinasyonunda devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.