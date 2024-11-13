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Güncel

Gölette ölü bulunan belediye başkanının cenazesi defnedildi

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde gölette ölü bulunan eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, son yolculuğuna uğurlandı.

AA13 Kasım 2024 Çarşamba 14:32 - Güncelleme:
Gölette ölü bulunan belediye başkanının cenazesi defnedildi
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Yapılan otopsinin ardından hastane morgundan alınan Civelek'in cenazesi Azdavay Belediyesi önüne getirildi.

Burada düzenlenen törenin ardından Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Civelek'in cenazesi Evlek köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze namazına Civelek'in yakınlarının yanı sıra Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden katıldı.

Suğla Yaylası'ndaki gölette dün ölü bulunan Civelek, 2004-2024 yıllarında Azdavay Belediye Başkanı olarak görev yapmış, 2024'teki yerel seçimlerde de AK Parti'den aday olan Civelek kazanamamıştı.

  • Osman Nuri Civelek
  • Azdavay
  • Belediye Başkanı

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